Сделать дизайн главной страницы

Сайт Natalimarket.by

Нужен дизайн главной страницы + верстка

Что остается

-Шапка

-Меню

-Слайды

Необходимо доделать

1. Закладки, в которых можно будет размещать новости, акции и т.д (в-приципе оно есть сейчас - нужно что-то похожее)

2. Карту Беларуси и адресами магазинов (реализация на Ваше усмотрение)

3. Картинки для категорий (Штук 15)

В целом приветствуется инициативность :)