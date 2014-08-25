Здравствуйте, друзья, У меня есть сайт на движке Joomla с установленной JA Purity III темой (Bootstrap). Также, установлено несколько модулей для организации мероприятий (JEvents) и общения (Community Builder, Kunena). Основная ...
Сделать дизайн главной страницы
Сайт Natalimarket.by
Нужен дизайн главной страницы + верстка
Что остается
-Шапка
-Меню
-Слайды
Необходимо доделать
1. Закладки, в которых можно будет размещать новости, акции и т.д (в-приципе оно есть сейчас - нужно что-то похожее)
2. Карту Беларуси и адресами магазинов (реализация на Ваше усмотрение)
3. Картинки для категорий (Штук 15)
В целом приветствуется инициативность :)
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