Оформление текстов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка141 просмотр

1. Подобрать удобные шрифты для имеющегося текста с сохранением статуса ключевых слов

2. Выбрать фон страниц подразделов (кроме главной) с ограничением по правому краю (например в виде натянутого баннера) и с учетом стиля самого сайта

3. На главной странице кроме текста красиво оформить таблицу "7 шагов", подправив форматы картинок

4.Для раздела "Отделочные работы" подыскать по 4 варианта фото из произвольных источников, ориентируясь на приведенные описания и фото-образцы. При этом фото отформатировать в виде квадратов с закругленными краями и расположить под сопроводительным текстом. Фото должны быть подписаны сверху, например, "отделка балкона 3 кв.м"

5. В разделе "Цены и сроки" предусмотреть удобный переход по ссылке

6. Раздел "Сервисное обслуживание" оформить - "В разработке"

7. Обозначить свои замечания и предложения, которые помогут улучшить внешний вид и "читабельность" сайта

8. На главной странице в верхней части перед текстом должна быть картинка в виде плана квартиры (заготовку вышлю) на которой лежит калькулятор

Адрес базового сайта: www.otdelco.ru

11 лет назад
andenergetic
Андрей 
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Katrin1979
Екатерина 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Очень открытый и ответственный исполнитель. Отличный вариант для тех, кто хочет получить больше, чем ожидает.
Благодарю Вас за интересный заказ и приятное сотрудничество. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Для коллег: Честный и порядочный заказчик, можете смело браться за заказы.

Заявки фрилансеров

Katrin1979
Екатерина 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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