Оформление текстов

1. Подобрать удобные шрифты для имеющегося текста с сохранением статуса ключевых слов

2. Выбрать фон страниц подразделов (кроме главной) с ограничением по правому краю (например в виде натянутого баннера) и с учетом стиля самого сайта

3. На главной странице кроме текста красиво оформить таблицу "7 шагов", подправив форматы картинок

4.Для раздела "Отделочные работы" подыскать по 4 варианта фото из произвольных источников, ориентируясь на приведенные описания и фото-образцы. При этом фото отформатировать в виде квадратов с закругленными краями и расположить под сопроводительным текстом. Фото должны быть подписаны сверху, например, "отделка балкона 3 кв.м"

5. В разделе "Цены и сроки" предусмотреть удобный переход по ссылке

6. Раздел "Сервисное обслуживание" оформить - "В разработке"

7. Обозначить свои замечания и предложения, которые помогут улучшить внешний вид и "читабельность" сайта

8. На главной странице в верхней части перед текстом должна быть картинка в виде плана квартиры (заготовку вышлю) на которой лежит калькулятор

Адрес базового сайта: www.otdelco.ru