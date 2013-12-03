Сайт для компании, которая предоставляет услуги по продвижению сайтов. Кол-во страниц ожидаем от исполнителя: главная, услуги, контакты. На главной должно быть три баннера, которые друг друга меняют. Предлагайте свою стоимость. ...
Оформление текстов
1. Подобрать удобные шрифты для имеющегося текста с сохранением статуса ключевых слов
2. Выбрать фон страниц подразделов (кроме главной) с ограничением по правому краю (например в виде натянутого баннера) и с учетом стиля самого сайта
3. На главной странице кроме текста красиво оформить таблицу "7 шагов", подправив форматы картинок
4.Для раздела "Отделочные работы" подыскать по 4 варианта фото из произвольных источников, ориентируясь на приведенные описания и фото-образцы. При этом фото отформатировать в виде квадратов с закругленными краями и расположить под сопроводительным текстом. Фото должны быть подписаны сверху, например, "отделка балкона 3 кв.м"
5. В разделе "Цены и сроки" предусмотреть удобный переход по ссылке
6. Раздел "Сервисное обслуживание" оформить - "В разработке"
7. Обозначить свои замечания и предложения, которые помогут улучшить внешний вид и "читабельность" сайта
8. На главной странице в верхней части перед текстом должна быть картинка в виде плана квартиры (заготовку вышлю) на которой лежит калькулятор
Адрес базового сайта: www.otdelco.ru
Выбранный исполнитель
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