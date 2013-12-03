Katrin1979

Екатерина Katrin1979

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
web-дизайнер

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО СДЕЛАЮ САЙТ ПОД КЛЮЧ!

Профессиональные навыки:

Создание и дизайн сайтов, HTML-верстка, CSS,основы PHP и JavaScript.

Обработка графики Сorel Draw 12, Adobe Pohotoshop CS

Допечатная подготовка, дизайн, верстка изданий

в программах Adobe Page Maker 6.0, Сorel Draw 12

Системы управления контентом: JOOMLA, WORDPRESS

Пишу шаблоны сайтов на JOOMLA, WORDPRESS под заказ.

Контент-менеджмент сайтов.

SEO-оптимизация сайта.

Ведение рекламных кампаний в GoogleAdwords и Яндекс-директ.

Копирайтинг.

PHPJavascriptWordPressДизайн сайтаHTMLCSSJoomlaСайт на Joomla
Портфолио
Отзывы заказчиков
andenergetic
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Оформление текстов
Очень открытый и ответственный исполнитель. Отличный вариант для тех, кто хочет получить больше, чем ожидает.
Благодарю Вас за интересный заказ и приятное сотрудничество. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Для коллег: Честный и порядочный заказчик, можете смело браться за заказы.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $200
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $15
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $500
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $500
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $170
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
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