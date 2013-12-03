web-дизайнер
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО СДЕЛАЮ САЙТ ПОД КЛЮЧ!
Профессиональные навыки:
Создание и дизайн сайтов, HTML-верстка, CSS,основы PHP и JavaScript.
Обработка графики Сorel Draw 12, Adobe Pohotoshop CS
Допечатная подготовка, дизайн, верстка изданий
в программах Adobe Page Maker 6.0, Сorel Draw 12
Системы управления контентом: JOOMLA, WORDPRESS
Пишу шаблоны сайтов на JOOMLA, WORDPRESS под заказ.
Контент-менеджмент сайтов.
SEO-оптимизация сайта.
Ведение рекламных кампаний в GoogleAdwords и Яндекс-директ.
Копирайтинг.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Проект: АУГСГиП122 просмотра
- GMTK.ru241 просмотр
- Гранат-СПБ208 просмотров
- Дом Культуры Рыбацкий166 просмотров
- RA-SANATA172 просмотра
- Компания "ОТДЕЛКА"180 просмотров
- Персональный сайт192 просмотра
- Проект: Тьеполо172 просмотра
- Проект: Такси-Прайм183 просмотра
- Проект: АЛЬМЕТ188 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Очень открытый и ответственный исполнитель. Отличный вариант для тех, кто хочет получить больше, чем ожидает.
Ответный отзыв
Благодарю Вас за интересный заказ и приятное сотрудничество. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Для коллег: Честный и порядочный заказчик, можете смело браться за заказы.
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $200
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $15
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $500
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $500
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $170
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
нет рейтинга