Работа над дизайном страниц категорий и товаров на сайте для улучшения восприятия информации посетителями сайта. Требуется изменить оформление для представления в лучшем виде. Разбиение информации на блоки и оформление в виде лендинга, для того чтобы ...
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Необходимо отрисовать дизайн для внешних страниц сайта. Количество страниц пример 8-9 штук. Дизайн главной страницы уже готов, нужно придерживаться этого стиля.
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