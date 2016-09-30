Отрисовать дизайн для внешних страниц сайта

$250
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо отрисовать дизайн для внешних страниц сайта. Количество страниц пример 8-9 штук. Дизайн главной страницы уже готов, нужно придерживаться этого стиля. 

7 лет назад
artemgracev
Артём 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад
7 лет назад
$210
8 дней
Всё понравилось. Достаточно было определиться с внешним видом одной страницы, чтобы следующие страницы получались почти с первого подхода. Абсолютное взаимопонимание :)
Всё как и всегда - отлично. Повторное сотрудничество принесло свои плоды. Проект понравился, было интересно работать и вести диалог с Артёмом. Рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Работа над дизайном страниц категорий и товаров на сайте

    Работа над дизайном страниц категорий и товаров на сайте для улучшения восприятия информации посетителями сайта. Требуется изменить оформление для представления в лучшем виде. Разбиение информации на блоки и оформление в виде лендинга, для того чтобы ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скин (стиль) для IPB 4.1.x с последующей поддержкой

    Необходимо разработать скин для последней версии форума Invision Power Board 4.1.14.х (компоненты: форум+блоги).  В маркетплейсе в принципе есть шаблон устраивающий меня на 90%, но там немало глюков. Можно взять [url=https://invisionpower.com/files/file/7416-graychrome/]его за основу[/url] В прикрепленном файле старый стиль ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн самописного сайта

    $120

    Здравствуйте.Необходимо сделать сайт [url=http://hans-fensterr.ru/]http://hans-fensterr.ru/[/url] более "продаваемым". В настоящее время руководству компании не нравится дизайн тем, что он немного "тусклый". Хотелось бы видеть сайт более кликабельным, читабельным, с дружелюбным интерфейсом и т.д. Может быть должно быть больше динамики: ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать дизайн e-commerce сайта

    Необходимо доработать имеющийся сайт https://www.thewrenchmonkey.co .uk/ Интернет магазин по продаже автозапчастей. Исходников дизайна нет, нужно переносить с сайта. Оплата почасовая, при согласовании объема работы отдельно для каждой задачи. Что требуется: – доработать дизайн существующих страниц, не меняя основ ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать картинки аналогичные предоставленным

    Нужно сделать клон своего сайта и для этого просто хочу произвести замену примерно 12 картинок и иконок. Пнг практически все. Точно в таком же виде и размере они мне нужны на выходе от вас. Плюс ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Срочно нужен web дизайнер

    Ищем дизайнера, который может посвятить проектам максимальное рабочее время (иногда выходные). Работы очень много, фактически поток. В ответе на работу напишите свои цены, пожалуйста на следующие проекты - баннер, окно приложения, лого-иконка приложения. Без указания ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на virtuemart

    Необходимо доработать сайт на virtuemart. 1. необходимо переделать стандартную корзину на более приличный дизайн. 2. адаптировать корзину под мобильные устройства. 3. переделать стандартную форму накладной и счета фактуры. Хотел бы услышать еще предложения что можно сделать. Предложения хотел бы сразу ...

    Virtuemart
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад