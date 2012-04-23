Разработать дизайн сайта транспортной компании

Нужно сделать шапку для сайта, На которой будет рассположено 3 дома из сруба картинки я скину. Пример как http://kostroma-nord.ru/ .Цена работы макс. 500руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн для транспортной компании. Срок 3 дня. Брифинг и логотип компании в приложении.
Самое главное в дизайне выделить сервис отслеживания груза.
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