Разработка дизайна сайта

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Задача: Переработать дизайн согласно прототипам

Прототипы: http://whoision.com/share/Mikhail_Trifonov-GCH/0BxFNtokZyfFRdXBzcHowaHFxZ2c/slide/0BxFNtokZyfFRbEFOZ2trTmtJTHc

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mikhailtt
Михаил 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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