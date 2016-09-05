Разработка дизайна сайта

Необходим дизайн посадочной страницы (с адаптивным вариантом) по прототипу (в прототипе обращать внимание на структуру данных, стилистика и дизайн графических элементов может быть изменен.) В портфолио обязательно наличие лендингов, опыт работы на веб-лансе не менее года. Без ...
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Задача: Переработать дизайн согласно прототипам
Прототипы: http://whoision.com/share/Mikhail_Trifonov-GCH/0BxFNtokZyfFRdXBzcHowaHFxZ2c/slide/0BxFNtokZyfFRbEFOZ2trTmtJTHc
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