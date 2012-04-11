Редизайн сайта. Приватный проект для Ranivel

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки147 просмотров
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Редизайн сайта санаторно-курортного направления.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
DigitalAurum
Косован 
43 годаВеликобритания
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Ranivel
Ольга 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$160
7 дней
Ольга очень хороший специалист. Трудолюбивая, ответственная и приятная в общении. Прислушивается к мнению заказчика и предлагает свои идеи. Это был наш второй совместный проект и как в первый раз мы остались очень довольны ее работой. Проект был выполнен на высшем уровне, в короткий срок, качественно и с душой.
Хорошее сотрудничество, обе стороны довольны результатом. Внимательное отношение к проекту, оплата вовремя. Рекомендую.
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