Редизайн сайта. Приватный проект для Ranivel

Ольга очень хороший специалист. Трудолюбивая, ответственная и приятная в общении. Прислушивается к мнению заказчика и предлагает свои идеи. Это был наш второй совместный проект и как в первый раз мы остались очень довольны ее работой. Проект был выполнен на высшем уровне, в короткий срок, качественно и с душой.