Создание дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок372 просмотра
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#1$

Назначение сайта - собрать на одном сайте всех владельцев животных и их питомцев. Сайт для любителей животных.

Задание:

1. Создание логотипа

2. Создания дизайна – главной страницы (закрытая) необходимо создать интересное решение с минимальным функционалом, на который присутствует только форма войти, регистрация.

- внутренней страницы, напоминает портальную структуру: шапка, блок меню слева, блок справа.

Для того чтоб упростить работу дизайнеру, нами был создан прототип сайта (скелет) (его можно запросить). В прототипе построены все необходимые разделы. Вам только осталось придумать стилистическое оформление, шрифт цвет, блоки.

Ждем всех желающих, готовых принять участие.

Бюджет до 10000 тыс. рублей.

Само собой победитель определится лучшее предложение+наименьшая цена.

за доп. инфо обращайтесь icq 211526459 (Нариман)

Желающие принять участие, высылайте свои идеи.

14 лет назад
xoxo
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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