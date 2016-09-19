Создание макета для страницы с тестом

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать дизайн для страницы с психологическим тестом. У теста 8 результатов, у каждого должно быть изображение, изображающее результат (злой человечек, или т. п,).

http://bossforever.ru/test/boss/

7 лет назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
  • Похожие заказы

  • Нужна отрисовка шапки сайта + логотип

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужна отрисовка сайта + логотип. Сайт продажа электротоваров. Во вложении 2 варианта, которые заказчиком отклонены. Нужно сделать шапку и логотип. От Вас предложения по цене, срокам и какие то варианты.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта строительной тематики

    Добрый день, уважаемые дизайнеры!         Нужен специалист для разработки дизайна сайта строительной тематики.      Сайт 20 страниц, многие из них контентные, однотипные.   Макет сайта и тех.задание отправлю кандидату     Требования:       1) качественное портфолио     2) наличие многостраничных сайтов   3) четкое следование ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Web дизайн сайта (голый HTML/PHP)

    Есть работающий прототип сайта, написанный на PHP/HTML (без использования каких либо шаблонов/фреймворков)  Около 10ти страниц   Заходите, регистрируйтесь, щупайте ;-)  https://thedealer.club/login.php Хотелось бы без сильного изменения структуры сайта сделать ему простой и красивый дизайн.  Поэтому ищется хардкорный исполнитель, способный создать сайт ...

    PHPДизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн для вордпресс блога

    $120

    Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней,мобильная версия. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку. ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Стиль форума IPB

    Приветствую всех! Понравился один стиль форума. Нужен его рейстайлинг под мой форум, главная задача поменять шапку с названием сайта.  Кто возьмется?

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад