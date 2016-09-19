Создание макета для страницы с тестом

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужна отрисовка сайта + логотип. Сайт продажа электротоваров. Во вложении 2 варианта, которые заказчиком отклонены. Нужно сделать шапку и логотип. От Вас предложения по цене, срокам и какие то варианты.