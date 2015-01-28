Создать макет новостного портала.

$250
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка99 просмотров
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Сайт представляет собой новостной информационный портал. Имеется прототип.

Предпочтения по дизайну: оранжево-белые или бело-голубые тона.

Тип дизайна: чистый, современный минималистический.

9 лет назад
austere
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$250
3 дня
Алексей - внимательный, отзывчивый исполнитель, качественно выполняет свою работу! Проект был выполнен точно в срок, внимательно были выслушаны и учтены все правки! Рекомендую Алексея, как ответственного и внимательного исполнителя!
Рекомендую Дмитрия, как отличного заказчика! Предоплата, четкая постановка задачи с прототипом, постоянно был на связи.
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