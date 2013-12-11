Требуется дизайн сайта.

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Завершен1 заявка149 просмотров

Требуется редизайн для сайта Rosdom.info

(главная страница, услуги, статьи, родительская статьи)

Срочно. 3 (дня)

+ верстка для Вордпресса.

Требование.

Если будут замечания по верстке от программиста оперативно исправить

WordPress
12 лет назад
merk78
46 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

elizvladim
Елизавета 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Положительное впечатление от сотрудничества. Работа была выполнены вовремя. Оперативно реагировала на изменения и на доп. работу. Умеет работать в команде с программистом и верстальщиком. Обращался несколько раз, рекомендую данного исполнителя.
Спасибо за интересный проект и своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

elizvladim
Елизавета 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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