Здравствуйте, друзья, У меня есть сайт на движке Joomla с установленной JA Purity III темой (Bootstrap). Также, установлено несколько модулей для организации мероприятий (JEvents) и общения (Community Builder, Kunena). Основная ...
Внештатный дизайнер
Необходим внештатный дизайнер в компанию по созданию сайтов
Требования:
- рисовать макеты по заказчика (ТЗ зачастую нет и приходится объяснять на пальцах)
- доработки по макетам
- баннеры и обработка
В среднем 5-7 макетов в месяц.
Оплата фиксированная - ежемесячная (аванс и оклад) вне зависимости много работы у нас или ее нет
От Вас портфолио и за какой срок в среднем делаете макет
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