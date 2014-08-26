Необходим внештатный дизайнер в компанию по созданию сайтов

Требования:

- рисовать макеты по заказчика (ТЗ зачастую нет и приходится объяснять на пальцах)

- доработки по макетам

- баннеры и обработка

В среднем 5-7 макетов в месяц.

Оплата фиксированная - ежемесячная (аванс и оклад) вне зависимости много работы у нас или ее нет

От Вас портфолио и за какой срок в среднем делаете макет