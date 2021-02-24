Разработать элементы фирменного стиля

$30
Фирменный стильЗавершен1 заявка171 просмотр
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«Таверна & Кофейня «Vasсo da Gama»» - заведение общественного питания в г. Новороссийске на набережной Черного моря, состоящее из таверны с широким ассортиментом блюд, «привезенных из путешествий по всем 5ти континентам», и кофейни.

Предложение потребительской ценности:

Функциональные выгоды:

Блюда разных стран и народов мира (стабильный набор «фирменных блюд») позволяет осуществить безопасное и увлекательное «кулинарное путешествие» с минимальными затратами и рисками («не выходя из-за стола»).

Эмоциональные выгоды:

Ощущение удобного и предсказуемого путешествия или небольшого (не рискованного) приключения.

Выгоды самовыражения:

Подтверждение в том, что любой потребитель заведения является «настоящим путешественником», свободным в своем выборе человеком.

Цель и задачи:

Разработать элементы фирменного стиля заведения, соответствующие идентичности бренда и logo-book, соответствующие критериям (характеристикам), которые расположены по важности:

  • Богатый кулинарный опыт заведения, собранный со всех пяти континентов мира,
  • Увлекательные морские путешествия и приключения,
  • Натуральность исходных продуктов (ингредиентов) для приготовления блюд,
  • Доброжелательность и радушие хозяев - «капитана и команды корабля»,
  • Демократичность заведения и функциональный минимализм.
Показать принципы их использования на примере оформления следующих материалов:

  • Оформление фасада здания, включая вывеску
  • Обложки меню + Внутренняя страница меню
  • Материалы для Instagram: 3 примера поста и аватар
  • Униформа персонала: повара и официанта.
и сформировать "Руководство по фирменному стилю» таверны & кофейни «Vasсo da Gama»

Срок завершения проекта — не позднее 20 февраля 2021г.

Исходные материалы: Logo-book (у вас имеется)

Пояснения по материалам:

1.Оформление фасада здания, включая вывеску:

Фото прилагаю - наши 4 проема, нужен только эскизный дизайн вывески с привязкой на фото фасада (без технических консультаций). По предварительной информации: вертикальные перегородки тоже можно будет использовать под оформление.

Размеры:

Горизонтальная (это где сейчас вывески):

Длина-490, Высота-90

Вертикальная/Промежуток (там где сейчас нет вывесок, но можно использовать тоже):

Длина-106, Высота-460

2.Обложки 2х меню (таверны и кофейни) + по одной внутренней страницы каждого меню:

Нужна разработка дополнительных визуальных элементов, которые будут поддерживать концепцию заведения (обозначенные характеристики выше и в системе идентичности), а также предложение подходящего формата/идеи оформления меню. При оформлении внутренней страницы желательно (если, в целом, позволит идея оформления меню) размещение фото некоторых блюд, чтобы какие-то не сильно известные блюда была возможность визуально демонстрировать. Самих блюд еще нет, поэтому можно брать откуда-то любые.

3.Материалы для Instagram:

  • пример поста с анонсом события (текст + элементы ФС),
  • пост про блюдо (с фото),
  • пример поста про атмосферу в заведении (с фото),
  • Аватар для Instagram
В первую очередь нужны образцы результатов. Но укажите, пож-та, и дополнительно стоимость разработки шаблонов в канве - прикинем, и я напишу.

Фото блюд нету, интерьер тоже только в процессе разработки (показать пока нечего).

4.Униформа персонала:

  • комплект для повара (в заведении планируется открытая кухня) - костюм + шапка
  • комплект для официанта - рубашка/футболка + фартук
Оплата поэтапная. Указана стоимость за первый этап - оформление фасада.
3 года назад
pavlina113
Алина 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 дней назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
$30
13 дней
Нравится качество работ Виктора, пунктуальность по срокам, возможность обсудить и прийти к общему пониманию. Спасибо за работу!
Благодарю Алину за ещё один интересный проект. Мои наилучшие рекомендации!
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