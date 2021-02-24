Для компьютерной компании требуется разработка фирменного стиля На данной момент основные цвета фирмы зелено-желто-белый. Цветовая палитра не совсем уместна в данном направлении(продажа дорогих мощных компьютеров), потому требуется новый подход. С добавление черного цвета, и дальней шее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
«Таверна & Кофейня «Vasсo da Gama»» - заведение общественного питания в г. Новороссийске на набережной Черного моря, состоящее из таверны с широким ассортиментом блюд, «привезенных из путешествий по всем 5ти континентам», и кофейни.
Предложение потребительской ценности:
Функциональные выгоды:
Блюда разных стран и народов мира (стабильный набор «фирменных блюд») позволяет осуществить безопасное и увлекательное «кулинарное путешествие» с минимальными затратами и рисками («не выходя из-за стола»).
Эмоциональные выгоды:
Ощущение удобного и предсказуемого путешествия или небольшого (не рискованного) приключения.
Выгоды самовыражения:
Подтверждение в том, что любой потребитель заведения является «настоящим путешественником», свободным в своем выборе человеком.
Цель и задачи:
Разработать элементы фирменного стиля заведения, соответствующие идентичности бренда и logo-book, соответствующие критериям (характеристикам), которые расположены по важности:
- Богатый кулинарный опыт заведения, собранный со всех пяти континентов мира,
- Увлекательные морские путешествия и приключения,
- Натуральность исходных продуктов (ингредиентов) для приготовления блюд,
- Доброжелательность и радушие хозяев - «капитана и команды корабля»,
- Демократичность заведения и функциональный минимализм.
- Оформление фасада здания, включая вывеску
- Обложки меню + Внутренняя страница меню
- Материалы для Instagram: 3 примера поста и аватар
- Униформа персонала: повара и официанта.
Срок завершения проекта — не позднее 20 февраля 2021г.
Исходные материалы: Logo-book (у вас имеется)
Пояснения по материалам:
1.Оформление фасада здания, включая вывеску:
Фото прилагаю - наши 4 проема, нужен только эскизный дизайн вывески с привязкой на фото фасада (без технических консультаций). По предварительной информации: вертикальные перегородки тоже можно будет использовать под оформление.
Размеры:
Горизонтальная (это где сейчас вывески):
Длина-490, Высота-90
Вертикальная/Промежуток (там где сейчас нет вывесок, но можно использовать тоже):
Длина-106, Высота-460
2.Обложки 2х меню (таверны и кофейни) + по одной внутренней страницы каждого меню:
Нужна разработка дополнительных визуальных элементов, которые будут поддерживать концепцию заведения (обозначенные характеристики выше и в системе идентичности), а также предложение подходящего формата/идеи оформления меню. При оформлении внутренней страницы желательно (если, в целом, позволит идея оформления меню) размещение фото некоторых блюд, чтобы какие-то не сильно известные блюда была возможность визуально демонстрировать. Самих блюд еще нет, поэтому можно брать откуда-то любые.
3.Материалы для Instagram:
- пример поста с анонсом события (текст + элементы ФС),
- пост про блюдо (с фото),
- пример поста про атмосферу в заведении (с фото),
- Аватар для Instagram
Фото блюд нету, интерьер тоже только в процессе разработки (показать пока нечего).
4.Униформа персонала:
- комплект для повара (в заведении планируется открытая кухня) - костюм + шапка
- комплект для официанта - рубашка/футболка + фартук
- Похожие заказы
- $15Фирменный стиль34 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна разработка нескольких элементов фирменного стиля. На данным момент нужны - визитка - бланк - папка - конверты - листовки - презентация компании (буклет) - инвойс Уже есть логотип и дизайн сайта, на которые можно ориентироваться. Важно понимание печати и подготовки всех макетов соответсвенно.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Необходимо создать фирменный стиль (логотип, визитки, футболки) для Автомобильного Фотографа. Логотип и текст должны быть на английском языке. Предпочтителен минималистический стиль. Andrei Diomidov Automotive PhotographerФирменный стиль1 исполнительЗавершен3 года назад
Доброго времени суток, Агенство недвижимости ищет исполнителя, креативного дизайнера, способного сделать папку для документов по сделке. Клиентской базой агенства недвижимости являются современные люди возрастом от 40 лет. Папка должна соответствовать деловому стилю компании. Рассчитывается последующее использование ...Фирменный стиль17 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Требуется разработка фирменного стиля/логотипа для сыроварни, ручная работа. Качественный натуральный ремесленный сыр. 1. Возможные варианты/текущие мысли/детали: Лопатка, которой вымешивают сыр; Сочетание сыра и молока; Капли молока в сыре; кусочки сыра в кастрюле с ...Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать дизайн для презентации 4-5 страниц. Обязательно опыт подобных работ в портфолио. Презентация в формате PDF. В ответе приложите примеры и прим. стоимостьФирменный стиль31 заявкаЗакрыт3 года назад
- $300
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать дизайн 4-х коммерческих предложений. Всю текстовую информацию мы подготовим. (Она уже на 90 процентов готова) Ждём исполнителя, с опытом в разработке дизайна коммерческих предложений, готового приступить к работе уже сегодня и работать ...Фирменный стиль25 заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет. Ищем команду или специалистов под следущий задачи: 1. Разработать лого и фирменный стиль 2. Тексты для лендинга 3. Разработать сайт на тильде с возможностью оплаты 4. Разработка контент-плана 5. Оформление Инстаграм: аватарка, шапка, актуальное, оформление ленты и сториз ...Фирменный стиль25 заявокЗакрыт3 года назад
Привіт усім. Мені потрібно придумати логотип із назви Будівельної організації "ARBUM Group" [url=https://www.weblancer.net/projects/dizajn-produktcii-18/sdelat-dizajn-vizitok-925692/]+[/url] сделать дизайн визиток Про нас Компанія «АRBUM GROUP», створена в 2021году - відмінна ілюстрація того, що при наявності професіоналізму і бажання працювати, робити ...Фирменный стиль31 заявкаЗакрыт3 года назад