Создать этикетку для товара «Коробочка»

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт16 заявок836 просмотров

Создать визуально красивую информативную этикетку для товара и с обратной стороны инструкцию

По сборке

портфолио приветствуется

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