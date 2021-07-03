Требуется оформить шаблон презентации PowerPoint в фирменном стиле. Используйте логотип, цвета D71F26 и 31A4D8, шрифт ALS Ekibastuz Regular. Первая страница - голубой фон с крупным логотипом и слоганом, вторая - белый фон с логотипом и заголовком, третья - заголовок 'СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ' и блок с контактами.
Создать этикетку для товара «Коробочка»
Создать визуально красивую информативную этикетку для товара и с обратной стороны инструкцию
По сборке
портфолио приветствуется
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