Здравствуйте!

Нужно оформить в нашем фирменном стиле шаблон презентации Павер поинт (.PPTX)

Во вложении логотип, берём первую букву логотипа, увеличиваем, накладываем её так, что бы её часть была на углах презентации. Во вложении примеры использования фирменного стиля на визитках, бланках, пакетах, календарях...

Цвета фирменного стиля: D71F26 и 31A4D8

Шрифт текста фирменного стиля: ALS Ekibastuz Regular

1-я страница - голубой фон фирменного стиля, крупно логотип, слоган СФОРМУЛИРУЙ СВОЮ РОССИЙСКУЮ МЕЧТУ и элемент фирменного стиля.

2-я (внутренняя) - белый фон, логотип в уменьшенном размере наверное в правом верхнем углу, Заголовок, текстовый блок пустой, просто нужно определить его местоположение и размеры, фирменный элемент оформления страницы, кроме титульной, её по другому оформляем.

3-я - как внутренняя оформляется, только тут заголовок СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ и ниже блок с контактами (телефон, сайт, инстаграмм)