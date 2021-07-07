Необходимо оформить гайд по уходу за ногтями объемом около 30 страниц. В наличии текст, фотографии, палитра и референсы для работы. Ожидается качественное оформление, соответствующее фирменному стилю.
Оформить шаблон презентации PowerPoint в нашем фирменном стиле
Здравствуйте!
Нужно оформить в нашем фирменном стиле шаблон презентации Павер поинт (.PPTX)
Во вложении логотип, берём первую букву логотипа, увеличиваем, накладываем её так, что бы её часть была на углах презентации. Во вложении примеры использования фирменного стиля на визитках, бланках, пакетах, календарях...
Цвета фирменного стиля: D71F26 и 31A4D8
Шрифт текста фирменного стиля: ALS Ekibastuz Regular
1-я страница - голубой фон фирменного стиля, крупно логотип, слоган СФОРМУЛИРУЙ СВОЮ РОССИЙСКУЮ МЕЧТУ и элемент фирменного стиля.
2-я (внутренняя) - белый фон, логотип в уменьшенном размере наверное в правом верхнем углу, Заголовок, текстовый блок пустой, просто нужно определить его местоположение и размеры, фирменный элемент оформления страницы, кроме титульной, её по другому оформляем.
3-я - как внутренняя оформляется, только тут заголовок СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ и ниже блок с контактами (телефон, сайт, инстаграмм)
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