Оформить шаблон презентации PowerPoint в нашем фирменном стиле

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен3 заявки981 просмотр

Здравствуйте!

Нужно оформить в нашем фирменном стиле шаблон презентации Павер поинт (.PPTX)

Во вложении логотип, берём первую букву логотипа, увеличиваем, накладываем её так, что бы её часть была на углах презентации. Во вложении примеры использования фирменного стиля на визитках, бланках, пакетах, календарях...

Цвета фирменного стиля:   D71F26 и 31A4D8

Шрифт текста фирменного стиля: ALS Ekibastuz Regular

1-я страница - голубой фон фирменного стиля, крупно логотип, слоган СФОРМУЛИРУЙ СВОЮ РОССИЙСКУЮ МЕЧТУ и элемент фирменного стиля.

2-я (внутренняя) - белый фон, логотип в уменьшенном размере наверное в правом верхнем углу, Заголовок, текстовый блок пустой, просто нужно определить его местоположение и размеры, фирменный элемент оформления страницы, кроме титульной, её по другому оформляем.

3-я - как внутренняя оформляется, только тут заголовок СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ и ниже блок с контактами (телефон, сайт, инстаграмм)

PowerPoint
4 года назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

prumituv
Назар 
24 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Нараз откликнулся быстро, оперативно выполнил работу. Всё отлично!
Артём хороший заказчик. Отвечал быстро, задачу подал хорошо, оплатил сразу же после выполнения : ) Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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Богдан
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
prumituv
Назар 
24 года
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6 дней назад
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
145 отзывов
4 года назад

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