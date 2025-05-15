Добрый день!

Есть сайт на WordPress компании по нерудным материалам и вывозу грунта.

На одну услугу сделали лендинг кодом, нужно его интегрировать в структуру сайта, чтобы его можно было редактировать через админ-панель и у него были общая шапка и футер с остальными страницами

Лендинг https://respect-six.vercel.app/ Ссылку на сайт куда его интегрировать отправлю выбранным кандидатам

По цене и срокам - жду предложений, если нужна для формирования стоимости доп информация - задавайте вопросы, отвечу)