Добавить лендинг в структуру сайта на Wordpress

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Открыт7 заявок44 просмотра

Добрый день!

Есть сайт на WordPress компании по нерудным материалам и вывозу грунта.

На одну услугу сделали лендинг кодом, нужно его интегрировать в структуру сайта, чтобы его можно было редактировать через админ-панель и у него были общая шапка и футер с остальными страницами

Лендинг https://respect-six.vercel.app/ Ссылку на сайт куда его интегрировать отправлю выбранным кандидатам

По цене и срокам - жду предложений, если нужна для формирования стоимости доп информация - задавайте вопросы, отвечу)

WordPressИнтеграция верстки
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