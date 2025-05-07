Требуется выполнить HTML-верстку макетов дизайна из Figma с использованием фреймворков Tailwind или Bootstrap. Все блоки должны быть заменяемы, чтобы верстка не ломалась при удалении любого блока. Основная деятельность исполнителя должна быть связана с версткой или фронтендом. Оплата возможна по завершению работы или двумя этапами.