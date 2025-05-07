Необходимо разработать сайт-визитку на тему машин с адаптивным дизайном. Основное внимание уделяется HTML-верстке. Ожидается качественная реализация, соответствующая современным стандартам.
Верстка шаблона для сайта wordpress
Необходим шаблон на wordpress один в один как grdt.ru.
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