Требуется сделать редизайн сайта на Вордпресс и добавить лендинг

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Открыт11 заявок69 просмотров

Нужно сделать редизайн сайта manual-plus.kiev.ua на Вордпресс и добавить лендинг на главную страницу сайта. Оплата договорная.

Дизайн лендингов
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