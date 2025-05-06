Требуется выполнить HTML-верстку готового дизайна сайта из Figma, состоящего из 10 страниц с 12 оригинальными блоками. Необходима адаптивная кросс-браузерная верстка с грамотными стилями и анимацией. Также требуется натяжка на MODx с созданием шаблонов блоков для удобного редактирования страниц. Срок выполнения - 5 дней, предоплата поэтапная.
Требуется сделать редизайн сайта на Вордпресс и добавить лендинг
Нужно сделать редизайн сайта manual-plus.kiev.ua на Вордпресс и добавить лендинг на главную страницу сайта. Оплата договорная.
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