Натяжка верстки сайта-каталога на Битрикс + интеграция с 1С

Необходимо сделать натяжку сайта-каталога на Битрикс, редакция "Малый бизнес", а также выполнить интеграцию с 1С. Верстка всех страниц готова, логика достаточна проста и понятна. Вот все страницы:

alidex.kluev.bz/

alidex.kluev.bz/catalog.h...

alidex.kluev.bz/catalog-s...

alidex.kluev.bz/catalog-s...

alidex.kluev.bz/catalog-s...

alidex.kluev.bz/card.html

alidex.kluev.bz/card-reg....

alidex.kluev.bz/card1.htm...

alidex.kluev.bz/card2.htm...

alidex.kluev.bz/card3.htm...

alidex.kluev.bz/cart.html

alidex.kluev.bz/cart-fina...

alidex.kluev.bz/cart-no.h...

alidex.kluev.bz/cart-reg....

alidex.kluev.bz/lk-info.h...

alidex.kluev.bz/lk-pass.h...

alidex.kluev.bz/lk-pass1....

alidex.kluev.bz/lk-pass2....

alidex.kluev.bz/lk-vhod.h...

alidex.kluev.bz/lk-reg.ht...

alidex.kluev.bz/reg-final...

alidex.kluev.bz/sale.html

alidex.kluev.bz/sale-open...

alidex.kluev.bz/info.html

alidex.kluev.bz/contacts....

alidex.kluev.bz/cams.html

alidex.kluev.bz/auth_ico2...

alidex.kluev.bz/auth_ico1...

alidex.kluev.bz/404.html

Я составил краткое ТЗ, в котором описал наиболее сложные для понимая моменты. Еще раз обращаю что это краткое ТЗ! Уже с исполнителем мы будем общаться полее детально по каждому элементу сайта. А это ТЗ позволит вам понять что нужно сделать. С ТЗ вы можете ознакомится по ссылке: yadi.sk/d/V5i3kl6j3K9ALP

Оплата поэтапно либо в конце