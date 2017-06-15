Натяжка верстки сайта-каталога на Битрикс + интеграция с 1С

Нужно подправить верстку сайта и натянуть его на WP, с админ. частью. Сделать адаптивность под мобильные устройства и подачей объявлений. Если все понравиться – будем работать на постоянной основе Макет: yadi.sk/d/586v8Zf83JoKjH верстку отправлю Оплата поэтапно либо в конце
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать натяжку сайта-каталога на Битрикс, редакция "Малый бизнес", а также выполнить интеграцию с 1С. Верстка всех страниц готова, логика достаточна проста и понятна. Вот все страницы:
Я составил краткое ТЗ, в котором описал наиболее сложные для понимая моменты. Еще раз обращаю что это краткое ТЗ! Уже с исполнителем мы будем общаться полее детально по каждому элементу сайта. А это ТЗ позволит вам понять что нужно сделать. С ТЗ вы можете ознакомится по ссылке: yadi.sk/d/V5i3kl6j3K9ALP
Оплата поэтапно либо в конце
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