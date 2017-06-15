Натяжка верстки сайта-каталога на Битрикс + интеграция с 1С

HTML-версткаЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Необходимо сделать натяжку сайта-каталога на Битрикс, редакция "Малый бизнес", а также выполнить интеграцию с 1С. Верстка всех страниц готова, логика достаточна проста и понятна. Вот все страницы: 

alidex.kluev.bz/ 

alidex.kluev.bz/catalog.h... 

alidex.kluev.bz/catalog-s... 

alidex.kluev.bz/catalog-s... 

alidex.kluev.bz/catalog-s... 

alidex.kluev.bz/card.html 

alidex.kluev.bz/card-reg.... 

alidex.kluev.bz/card1.htm... 

alidex.kluev.bz/card2.htm... 

alidex.kluev.bz/card3.htm... 

alidex.kluev.bz/cart.html 

alidex.kluev.bz/cart-fina... 

alidex.kluev.bz/cart-no.h... 

alidex.kluev.bz/cart-reg.... 

alidex.kluev.bz/lk-info.h... 

alidex.kluev.bz/lk-pass.h... 

alidex.kluev.bz/lk-pass1.... 

alidex.kluev.bz/lk-pass2.... 

alidex.kluev.bz/lk-vhod.h... 

alidex.kluev.bz/lk-reg.ht... 

alidex.kluev.bz/reg-final... 

alidex.kluev.bz/sale.html 

alidex.kluev.bz/sale-open... 

alidex.kluev.bz/info.html 

alidex.kluev.bz/contacts.... 

alidex.kluev.bz/cams.html 

alidex.kluev.bz/auth_ico2... 

alidex.kluev.bz/auth_ico1... 

alidex.kluev.bz/404.html 

Я составил краткое ТЗ, в котором описал наиболее сложные для понимая моменты. Еще раз обращаю что это краткое ТЗ! Уже с исполнителем мы будем общаться полее детально по каждому элементу сайта. А это ТЗ позволит вам понять что нужно сделать. С ТЗ вы можете ознакомится по ссылке: yadi.sk/d/V5i3kl6j3K9ALP

Оплата поэтапно либо в конце

7 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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