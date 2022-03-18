Сверстать адаптивно макеты для будущего сайта

$550
HTML-версткаЗавершен19 заявок1496 просмотров
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Превью (с адаптивом):

https://www.figma.com/proto/85WfAyVCuV6tMKmSiwMPLT/ArtHomeService?node-id=1403%3A573&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1403%3A573&show-proto-sidebar=1

Макеты:

https://www.figma.com/file/85WfAyVCuV6tMKmSiwMPLT/ArtHomeService?node-id=0%3A1

2 года назад
numdragon
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Ulan-bek
Уланбек 
32 годаКиргизия
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
2 года назад
$572
21 день
RUB
Уланбек успешно выполнил всю работу, качественно и в срок. Не смотря на не простую ситуацию, держал себя в руках и выполнил все свои обязательства. Благодарю, рекомендую этого исполнителя.
Не первый раз уже сотрудничаем. Очень доволен результатом совместной работы. ТЗ, Оплата все четко. Рекомендую!
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