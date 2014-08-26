Доброго времени суток. нужен грамотный верстальщик для верстки сайта букмекерской конторы. Верстка есть, но ее нужно полностью переделать. В заявке жду ответ на следующие вопросы: -примерную стоимость верстки за страницу; -когда ...
Требуется верстка PSD файлов + натяжка на Magento
Добрый день!
Для работы над двумя проектами требуется грамотный HTML верстальщик с умением натягивать верстку на cms Magento, которые верстает грамотно, сам тестирует во всех браузерах и на мобильных устройствах.
Основные критерии к верстке файлов:
1. Один в один как в макете
2. При скроллинге+CTRL мышкой верстка не раcсыпается
3. Прохождение валидации
4. Разбитие по блокам (шапка, подвал, правая колонка, левая колонка, контент по центру и т.д.)
5. Верстка дивами, а не таблицами.
6. Чистый, грамотный и валидный код.
7. Кроссбраузерность.
8. Вёрстка должна нормально отображаться во всех известных браузерах: Firefox, Opera, Google Chrome и других известных браузерах.
9. Поддержка разных разрешений.
10. Верстка по стандартам HTML5 и CSS3, без использования всяких "загрязняющих" программ по типу DreamWeaver
Заранее благодарен за Ваши предложения!
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