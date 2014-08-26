Требуется верстка PSD файлов + натяжка на Magento

Добрый день!

Для работы над двумя проектами требуется грамотный HTML верстальщик с умением натягивать верстку на cms Magento, которые верстает грамотно, сам тестирует во всех браузерах и на мобильных устройствах.

Основные критерии к верстке файлов:

1. Один в один как в макете

2. При скроллинге+CTRL мышкой верстка не раcсыпается

3. Прохождение валидации

4. Разбитие по блокам (шапка, подвал, правая колонка, левая колонка, контент по центру и т.д.)

5. Верстка дивами, а не таблицами.

6. Чистый, грамотный и валидный код.

7. Кроссбраузерность.

8. Вёрстка должна нормально отображаться во всех известных браузерах: Firefox, Opera, Google Chrome и других известных браузерах.

9. Поддержка разных разрешений.

10. Верстка по стандартам HTML5 и CSS3, без использования всяких "загрязняющих" программ по типу DreamWeaver

Заранее благодарен за Ваши предложения!