Верстка лендінгу

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Вітаю. Потрібно зробити верстку лендінга. Буде на 5-6 блоків з фігми. Буде форма, де перекидає на телеграм. Напишіть сроки виконання та ціну. І одразу телеграм. Дякую.

2 месяца назад
guest_1697477868443
Украина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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