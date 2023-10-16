Верстка лендінгу

Делаем сайт под аренду рекламных мест в лифтах https://sferanv.ru/. Нужна система, которая отображает занятые и свободные месяцы для конкретного участка баннера и позволяет отправить заявку на почту с указанными месяцами. Пример почти идеальный https://orangik.ru/outdoor/objects/view?id=53 Будет ...
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Вітаю. Потрібно зробити верстку лендінга. Буде на 5-6 блоків з фігми. Буде форма, де перекидає на телеграм. Напишіть сроки виконання та ціну. І одразу телеграм. Дякую.
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