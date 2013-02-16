Верстка одностраничного сайта

В студию на удаленную работу требуется верстальщик. Требования: Ответственность, соблюдение сроков, валидная верстка. При удачном сотрудничестве возможна работа в офисе. тел: 099-75-95-271 067-5615874 Виктор [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробности в брифе
Дизайн прилагается (в psd будет к началу работы)
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