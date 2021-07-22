Вёрстка проекта Angular из Figma - начать сразу!

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки511 просмотров

Вёрстка проекта Angular из Figma - начать сразу!

Бюджет 150$

Сроки в течении 1-2 дней, первые результаты сегодня, оплата по мере готовности без авансов

Через 3-4 часа сделать первые пару страниц

Оставляйте Ваш телеграмм для связи

AngularFigma
4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

mama_raketa
28 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$150
11 дней
Отлично выполнил заказ
хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Михаил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-2)
4 года назад
mama_raketa
28 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
Михаил
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Саша
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка макетов

    Необходимо сверстать макеты приложения с учетом адаптивного дизайна и кроссбраузерности. Уделить внимание легкой загрузке (google pagespeed 95+) и идеальной пиксельной точности. Включить анимацию элементов и плавную прокрутку текста, аналогично указанным сайтам. Указать сроки и стоимость выполнения.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка + админка

    $200

    Требуется выполнить HTML-верстку интернет-магазина с готовым дизайном и интегрировать админку. После завершения необходимо добавить товары. Опыт работы в данной области будет преимуществом.

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется доработка и адапптив лэндинга

    $20

    Требуется доработка готового лэндинга с адаптивной версткой по предоставленному макету из Фигмы. Необходима качественная HTML-верстка для обеспечения корректного отображения на различных устройствах.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка

    Необходимо сверстать сайт под чистую HTML-верстку с применением анимации. Ожидается внимание к деталям и качественная реализация. Убедитесь в соответствии с дизайном оригинала.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработки на Landing

    Необходимы небольшие доработки на Landing, включающие реализацию кнопки «посмотреть все» для отображения всех слайдов слайдера и плавное передвижение элементов при скролле страницы. Работы займут 40-60 минут.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Переделать мобильную версию

    $400

    Необходимо переделать адаптивную верстку для мобильной версии сайта. Есть макет в фигме, который нужно подключить на платформе WordPress. Основное внимание уделите корректной работе всех элементов на мобильных устройствах.

    Figma
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизация верстки

    $100

    Требуется оптимизация верстки сайта с использованием HTML и CSS для снижения веса страниц и улучшения скорости загрузки. Проект включает главную и 5 внутренних страниц. Возможно подключение Lazy Load и соблюдение всех SEO стандартов. Тестовый домен и хостинг предоставлены.

    CSSHTMLMODX
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптиваная верстка макета

    Необходимо завершить адаптивную верстку макета главной страницы и оставшихся страниц. Два элемента еще не готовы. Проект основан на предоставленном дизайне. Ожидается цена и сроки выполнения.

    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка двух блоков

    Необходимо сверстать два блока на основе предоставленных макетов. Ссылки на макеты включены. Требуется качественная HTML-верстка с соблюдением всех деталей дизайна.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад