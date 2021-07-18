Требуется выполнить HTML-верстку интернет-магазина с готовым дизайном и интегрировать админку. После завершения необходимо добавить товары. Опыт работы в данной области будет преимуществом.
Верстка макетов
Добрый день!
необходимо сверстать макеты (приложение).
Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив
перфект пиксель.
Установка на CMS не нужна.
Не использовать в работе Bootstrap
на главной в шапке должна быть чуть анимация листьев и птицы (элементов сада)
прокрутка вниз чтобы как то плавно выходил текст у блоков по аналогу сайта https://hakkasan.com/dubai/
стр меню верстка по аналогу https://menus.hakkasangroup.com/hakkasan---dubai/#m2183272 при нажатии категории меню была прокрутка на блок
текстовая стр просто верстка
Просьба сразу указывать срок и сумму
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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