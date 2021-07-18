Верстка макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки715 просмотров

Добрый день!

необходимо сверстать макеты (приложение).

Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив

перфект пиксель.

Установка на CMS не нужна.

Не использовать в работе Bootstrap

на главной в шапке должна быть чуть анимация листьев и птицы (элементов сада)

прокрутка вниз чтобы как то плавно выходил текст у блоков по аналогу сайта https://hakkasan.com/dubai/

стр меню верстка по аналогу https://menus.hakkasangroup.com/hakkasan---dubai/#m2183272 при нажатии категории меню была прокрутка на блок

текстовая стр просто верстка

Просьба сразу указывать срок и сумму

Bootstrap
4 года назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 года назад
$80
3 дня
Escrow
Все ок
Всё хорошо.

Заявки фрилансеров

Евгений
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
4 года назад
Андрей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
4 года назад
Лев
 
24 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
40 отзывов
4 года назад
Даврон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Вадим
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Илья
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
44 отзыва(-3)
4 года назад
Александр
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
7 отзывов
4 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
17 часов назад
120 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Акшин
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Армен
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Александр
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
28 отзывов
4 года назад
Анна
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
58 отзывов
4 года назад
Николай
 
23 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 года назад
Никита
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
21 час назад
287 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка + админка

    $200

    Требуется выполнить HTML-верстку интернет-магазина с готовым дизайном и интегрировать админку. После завершения необходимо добавить товары. Опыт работы в данной области будет преимуществом.

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется доработка и адапптив лэндинга

    $20

    Требуется доработка готового лэндинга с адаптивной версткой по предоставленному макету из Фигмы. Необходима качественная HTML-верстка для обеспечения корректного отображения на различных устройствах.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка

    Необходимо сверстать сайт под чистую HTML-верстку с применением анимации. Ожидается внимание к деталям и качественная реализация. Убедитесь в соответствии с дизайном оригинала.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработки на Landing

    Необходимы небольшие доработки на Landing, включающие реализацию кнопки «посмотреть все» для отображения всех слайдов слайдера и плавное передвижение элементов при скролле страницы. Работы займут 40-60 минут.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Переделать мобильную версию

    $400

    Необходимо переделать адаптивную верстку для мобильной версии сайта. Есть макет в фигме, который нужно подключить на платформе WordPress. Основное внимание уделите корректной работе всех элементов на мобильных устройствах.

    Figma
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизация верстки

    $100

    Требуется оптимизация верстки сайта с использованием HTML и CSS для снижения веса страниц и улучшения скорости загрузки. Проект включает главную и 5 внутренних страниц. Возможно подключение Lazy Load и соблюдение всех SEO стандартов. Тестовый домен и хостинг предоставлены.

    CSSHTMLMODX
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптиваная верстка макета

    Необходимо завершить адаптивную верстку макета главной страницы и оставшихся страниц. Два элемента еще не готовы. Проект основан на предоставленном дизайне. Ожидается цена и сроки выполнения.

    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка двух блоков

    Необходимо сверстать два блока на основе предоставленных макетов. Ссылки на макеты включены. Требуется качественная HTML-верстка с соблюдением всех деталей дизайна.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать мобильную версию для сайта на вордпресс

    Требуется сверстать мобильную версию действующего сайта на WordPress и внести изменения в верстку страницы услуг. Задача включает адаптацию дизайна под мобильные устройства для улучшения пользовательского опыта.

    WordPress
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    4 года назад