Добрый день!

необходимо сверстать макеты (приложение).

Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив

перфект пиксель.

Установка на CMS не нужна.

Не использовать в работе Bootstrap

на главной в шапке должна быть чуть анимация листьев и птицы (элементов сада)

прокрутка вниз чтобы как то плавно выходил текст у блоков по аналогу сайта https://hakkasan.com/dubai/

стр меню верстка по аналогу https://menus.hakkasangroup.com/hakkasan---dubai/#m2183272 при нажатии категории меню была прокрутка на блок

текстовая стр просто верстка

Просьба сразу указывать срок и сумму