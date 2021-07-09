Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок588 просмотров

Есть сайт, нужно сверстать его под чистую с анимации и тд.

сам сайт:

https://xn------fddgbbddbaa0a8a4edacuig3d.xn--p1ai/

4 года назад
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

wdk-dev
Матвей 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
3 дня
Escrow
Отличный исполнитель, с работой справился на ура. Все гуд, рекомендую Отличная верстка, чистый код.
Рекомендую к сотрудничеству. Было очень приятно работать. Абсолютно всегда был на связи, давал точные указания, хорошо понимал меня!

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