Верстка + админка

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт28 заявок851 просмотр

Сверстать и сделать админку.

у нас готовый дизайн сайта интернет магазина, нужно сделать верстку и натянуть на админку, затем добавить товары. 

У кого есть опыт и желание напишите цену и сроки.

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
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