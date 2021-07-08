Требуется доработка и адапптив лэндинга

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок1262 просмотра

Есть готовый сайт нужно доработать по макету из фигмы

Figma
4 года назад
FrontendDV
Иван 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nik-GL
Никита 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$25
1 день
Escrow
Отличный исполнитель мастер своего дела, всегда на связи выполнил все в срок сделал на 100% и даже больше.
Положительный опыт работы с заказчиком. Провели работу по верстке согласно макетам. Однозначно рекомендую заказчика. Оплата моментальная, всегда на связи. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Александр
 
22 года
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4 года назад
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Шахзод
 
22 года
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Даниал
 
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3 года назад
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4 года назад
4 года назад
Nik-GL
Никита 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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Павел
 
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