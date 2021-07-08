Необходимо сверстать сайт под чистую HTML-верстку с применением анимации. Ожидается внимание к деталям и качественная реализация. Убедитесь в соответствии с дизайном оригинала.
Требуется доработка и адапптив лэндинга
Есть готовый сайт нужно доработать по макету из фигмы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимы небольшие доработки на Landing, включающие реализацию кнопки «посмотреть все» для отображения всех слайдов слайдера и плавное передвижение элементов при скролле страницы. Работы займут 40-60 минут.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $400
Необходимо переделать адаптивную верстку для мобильной версии сайта. Есть макет в фигме, который нужно подключить на платформе WordPress. Основное внимание уделите корректной работе всех элементов на мобильных устройствах.HTML-верстка18 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Требуется оптимизация верстки сайта с использованием HTML и CSS для снижения веса страниц и улучшения скорости загрузки. Проект включает главную и 5 внутренних страниц. Возможно подключение Lazy Load и соблюдение всех SEO стандартов. Тестовый домен и хостинг предоставлены.HTML-верстка17 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо завершить адаптивную верстку макета главной страницы и оставшихся страниц. Два элемента еще не готовы. Проект основан на предоставленном дизайне. Ожидается цена и сроки выполнения.HTML-верстка37 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать два блока на основе предоставленных макетов. Ссылки на макеты включены. Требуется качественная HTML-верстка с соблюдением всех деталей дизайна.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется сверстать мобильную версию действующего сайта на WordPress и внести изменения в верстку страницы услуг. Задача включает адаптацию дизайна под мобильные устройства для улучшения пользовательского опыта.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется сверстать макеты, используя HTML и CSS, с интеграцией React или Flask. Backend будет реализован на Python. Ознакомьтесь с макетами в Figma для деталей.HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
- $140
Необходимо сверстать 14 страниц с использованием HTML. Требования: валидность, адаптивность и кроссбраузерность. Обеспечить перфект пиксель. Срок выполнения - до среды следующей недели. Ищем ответственного исполнителя для дальнейшего сотрудничества.HTML-верстка41 заявкаЗакрыт4 года назад