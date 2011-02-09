Необходимо нарисовать красивую фигурную кнопку на сайт. Приблизительно 245Х100 пикселей.
Набор иконок для форума phpBB
Требуется разработать набор иконок для форума phpBB взамен стандартных.
Формат: GIF. Некоторые иконки анимированные.
Перечень иконок с описанием - в файле
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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