Нарисовать "ачивку" для системы достижений

# 1 — $ 30 # 2 — $ 15 # 3 — $ 5

Для сайта афиши мероприятий и заведений необходимо нарисовать пак "ачивок" для системы достижений.

Пример что это такое и как это примерно выглядит клик клик.

Для конкурса нужно придумать и нарисовать(в стиле сайта\или то что не будет слишком сильно выбиваться из общей картины) всего одну ачивку!.

Победителю на отрисовку отдадим пак.

Тригер(за что дается ачивка): Посетил бар.

Нужно отобразить на ачивке уровень(всего будет 3 уровня).

Работы которые нравятся:

https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/the-entertainment-industry/64/Entertainment_musical_concert-128.png

https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/free-skycons-mix-april-1/128/yumminky-skycons-mix-09-256.png