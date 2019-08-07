Нарисовать "ачивку" для системы достижений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт9 заявок874 просмотра
#1$30
#2$15
#3$5

Для сайта афиши мероприятий и заведений необходимо нарисовать пак "ачивок" для системы достижений.

Пример что это такое и как это примерно выглядит клик клик

Для конкурса нужно придумать и нарисовать(в стиле сайта\или то что не будет слишком сильно выбиваться из общей картины) всего одну ачивку!.

Победителю на отрисовку отдадим пак.

Тригер(за что дается ачивка): Посетил бар. 

Нужно отобразить на ачивке уровень(всего будет 3 уровня).

Работы которые нравятся:

https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/the-entertainment-industry/64/Entertainment_musical_concert-128.png

https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/free-skycons-mix-april-1/128/yumminky-skycons-mix-09-256.png

6 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров