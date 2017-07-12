Нужно сделать иконку для скачиваемой программы .

$10
Иконки и Пиксель-артЗавершен15 заявок220 просмотров
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Здравствуйте   !  для скачиваемой проге   нужно нарисовать   иконку  .Логотип имеется , под этот логотип нужна иконка. 

6 лет назад
adsgroup1
Тимур 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
2 дня
Молодец. быстро и опреативно сделал .
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