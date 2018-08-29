Современная IT компания федерального уровня ищет талантливого дизайнера для сотрудничества, связанного с обновлением и разработкой дизайна ПО компании. Работа официальная, по договору ГПХ, оплата от 700 рублей/час и выше, в зависимости от сложности заказа. Заказов накопилось достаточно ...
Нужно сделать три иконки
Всем привет!
Требуется спец по дизайну для создания трех относительно больших иконок для заголовков на сайт.
Похожие есть на сайте банка: https://landings.skbbank.ru/credit-full.
У нас же следующие заголовки:
1. Условия рефинансирования
2. Требования к заёмщику
3. Ипотечные программы
Прикрепляю во вложении логотип компании, в которой предусмотрен фирменный стиль для работы по дизайну иконок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт20 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! В интернет магазин нужно добавить около 200 единиц товаров. Для каждого товара нужно сделать 1 уникальную картинку с нашим лого. Формат: png. Также, нужно делать сразу под ретину. Исполнителю будет предоставлен сайт-конкурент, чьи картинки можно взять за ...Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Необходима инфографика под следующие запросы woocommerce wordpress wordpress plugins wordpress support wordpress site wordpress theme примеры см. через поиск на https://www.fiverr.com/ ...Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Добрый день Есть файл в psd Французской футбольной лиги сезон 2018–2019, в нем есть в центре большой логотип, его надо изменить и размножить с 1 по 40 тур, так же один раз ...Завершен7 лет назад
- $10
Добрый день Есть файл в psd Украинской премьер лиги сезон 2018–2019, в нем есть в центре большой логотип, его надо изменить и размножить с 1 по 40 тур, так же один раз ...Завершен7 лет назад
- $10
Добрый день Есть файл в psd Серии А 2018–2019, в нем есть в центре большой логотип, его надо изменить и размножить с 1 по 40 тур, так же один раз сохранить любой ...Завершен7 лет назад
- $10
Добрый день Есть файл в psd РПФЛ сезон 2018–2019, в нем есть в центре большой логотип, его надо изменить и размножить с 1 по 40 тур, так же один раз сохранить любой ...Завершен7 лет назад
Указывайте, пожалуйста, цену и срокиЗавершен7 лет назад
Требуется нарисовать несколько иконок для блок-схем на сайте. 1. ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ К НАМ 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА 4. ПРОИЗВОДСТВО 5. ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА + ...Иконки и Пиксель-арт21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нарисовать 100 мотивирующих картинок для групп в соц сетях. примеры наполнения, как вот здесь http://app.mr-leader.com/ru Цветной фон + наш логотип. + цитата + какая-то флет ...Иконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт7 лет назад