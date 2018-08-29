Нужно сделать три иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт8 заявок224 просмотра

Всем привет! 

Требуется спец по дизайну для создания трех относительно больших иконок для заголовков на сайт. 

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У нас же следующие заголовки:

1. Условия рефинансирования

2. Требования к заёмщику

3. Ипотечные программы

Прикрепляю во вложении логотип компании, в которой предусмотрен фирменный стиль для работы по дизайну иконок. 

7 лет назад
Mirnalex
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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