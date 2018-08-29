Необходимо сделать похожие иконки. Композиции - коробочка с цветами Акции - значек процентов 1 сентября - листок кленовый 8 марта - тюльпан День матери - придумать День ...
Разработка дизайна ПО
Современная IT компания федерального уровня ищет талантливого дизайнера для сотрудничества, связанного с обновлением и разработкой дизайна ПО компании. Работа официальная, по договору ГПХ, оплата от 700 рублей/час и выше, в зависимости от сложности заказа. Заказов накопилось достаточно много, на сумму около 100000. Возможность работы с ними получит успешный кандидат по итогам тестирования(оплачиваемое). Задание вышлю в индивидуальном порядке.
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