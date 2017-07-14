Подобрать фото, картинки и иконки для статей

Здравствуйте ! для скачиваемой проге нужно нарисовать иконку .Логотип имеется , под этот логотип нужна иконка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 13 статей на тему испанской недвижимости и жизни в Испании. Необходимо их "одизайнить" - сделать более привлекательными для чтения - добавить смысловые фото, картинки, иконки к заголовкам и кое-где по тексту (там где это уместно), символы эмодзи.
Работа срочная, срок - один день.
Оставляйте заявки с ценой и только те, кто действительно сможет закончить в срок, пожалуйста.
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