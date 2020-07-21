Нарисовать сцену

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Закрыт6 заявок366 просмотров

Нарисовать 2d сцену для игры.

Набросок сцены прилагается. Подробнее опишу исполнителю.

Нужно оценить бюджет. 

Дальше будут спрайты для анимации и еще сцены.

5 лет назад
sam_takoy
Владимир 
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Выбранный исполнитель

Akulina89
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