Перенести у вектор всі деталі брендування авто на готовий шаблон Додаткові фото надам виконавцю Приклад шаблону у додатку до замовлення Готовий файл повинен бути у форматі .ai або .eps
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Перенести в вектор деталі брендування авто на готовий шаблон
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