Рисунок голубя с оливковой веточкой в шапку сайта

Есть готовый дизайн сайта про православную SMS-рассылку. В шапке в определенном месте должен быть нарисован голубь с оливковой веточкой(или в когтях или в клюве, как красивее и гармоничнее получится в сочетании с имеющимся дизайном сайта). Цвета главные - белый, конечно, и веточка скорее желтая, золотистая, чем зеленая (под цвета сайта.)

http://pcalendar.ru/sample.jpg

Это файл примерного голубя, который нам уже нравится, но рисунок не наш, и не хватает веточки, а так и размах крыльев(около 90 градусов) и цвет и размер подходящие.

http://pcalendar.ru/blank.jpg

Это файл пустой шапки, на фоне которой вы будете рисовать в Photoshop, в отдельном слое.

Оплата с 50-процентной предоплатой, лучше через PayPal или карта Visa-MasterCard, вариант второй(менее удобный для нас) WebMoney - WMZ.

Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.