Рисунок голубя с оливковой веточкой в шапку сайта

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Завершен15 заявок214 просмотров

Есть готовый дизайн сайта про православную SMS-рассылку. В шапке в определенном месте должен быть нарисован голубь с оливковой веточкой(или в когтях или в клюве, как красивее и гармоничнее получится в сочетании с имеющимся дизайном сайта). Цвета главные - белый, конечно, и веточка скорее желтая, золотистая, чем зеленая (под цвета сайта.)

http://pcalendar.ru/sample.jpg

Это файл примерного голубя, который нам уже нравится, но рисунок не наш, и не хватает веточки, а так и размах крыльев(около 90 градусов) и цвет и размер подходящие.

http://pcalendar.ru/blank.jpg

Это файл пустой шапки, на фоне которой вы будете рисовать в Photoshop, в отдельном слое.

Оплата с 50-процентной предоплатой, лучше через PayPal или карта Visa-MasterCard, вариант второй(менее удобный для нас) WebMoney - WMZ.

Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.

13 лет назад
OlegJar
Олег 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Елена чутко реагирует на все пожелания в процессе работы, доводит работу до желаемого заказчиком результата вплоть до деталей. Приятно было работать!
Отличный заказчик - четко поставленная задача и моментальная оплата.

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V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад