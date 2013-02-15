День добрый. У меня есть супер картинка, которая мне очень нравится + я хочу её печатать. Ужасная проблема в том, что картинка нарисована в PSD, а нужен вектор. (макет хороший, все цветовые слои разделены, исходник приличного разрешения) Кроме ...
Требуется по фотографии создать иллюстрацию здания
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется по предоставленной фотографии здания, создать иллюстрацию здания в формате Adobe Photoshop или Adobe Indesign (предпочтительнее). Образец: как в шапке на сайтах fortuna-tver.ru или wt69.ru
Результат предоставить в PSD или Indd файла с разбивкой по слоям.
Для ознакомления прикрепил фотографию общего вида здания.
Предложения должны содержать:
- Примеры работ;
- Стоимость работы;
- Сроки исполнения;
- Желаемая форма оплаты.
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