Требуется по фотографии создать иллюстрацию здания

Требуется по предоставленной фотографии здания, создать иллюстрацию здания в формате Adobe Photoshop или Adobe Indesign (предпочтительнее). Образец: как в шапке на сайтах fortuna-tver.ru или wt69.ru

Результат предоставить в PSD или Indd файла с разбивкой по слоям.

Для ознакомления прикрепил фотографию общего вида здания.

Предложения должны содержать:

- Примеры работ;

- Стоимость работы;

- Сроки исполнения;

- Желаемая форма оплаты.