Требуется по фотографии создать иллюстрацию здания

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок227 просмотров
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Требуется по предоставленной фотографии здания, создать иллюстрацию здания в формате Adobe Photoshop или Adobe Indesign (предпочтительнее). Образец: как в шапке на сайтах fortuna-tver.ru или wt69.ru

Результат предоставить в PSD или Indd файла с разбивкой по слоям.

Для ознакомления прикрепил фотографию общего вида здания.

Предложения должны содержать:

- Примеры работ;

- Стоимость работы;

- Сроки исполнения;

- Желаемая форма оплаты.

11 лет назад
welldesign
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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