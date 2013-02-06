Серия интерьеров - реклама светящихся лент

Приветствую,

для буклета в формате A4, ищу серию интерьеров 3D (всего 5-10) на тему

1. кухни,

2. гостинные,

3. офисные, жилые комнаты,

4. интерьеры с лестницами,

4. ванная, спалья и тд

чтобы вы понимали о чем речь,

далее уже в фотошопе, нами будут добавлены различные источники света

речь идет о рекламе всевозможных светильников, светящихся лент и тд

пишите стоимость создания

или если есть готовые то стоимость рендера

жду резюме и превьюшки работ

оплата - яндекс деньги