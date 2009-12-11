Доработка интернет магазина на движке Koobi Pro 5

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки191 просмотр
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Необходимо доработать Интернет-магазин по продаже сотовых телефонов на движке Koobi Pro 5.8 и привязать другой готовый шаблон к этому сайту, немного модифицировав (шаблон прилагается).

Сайт tehmir.com. Мы отдадим аккаунт и пароль для доступа к панели управления сайтом.

Важно, чтобы исполнитель был бы знаком с дизайнерской работой, немного разбирался в электронных платежных системах, оказал бы содействие в регистрации и привязке ее к сайту и был бы знаком с Koobi Pro, с тем чтобы смог модифицировать этот движок под наши требования.

Пожалуйста, сообщите предварительную стоимость такого решения с учетом того, что:

1) Контент и наполнение информацией сайта мы будем создавать сами, но согласованно с вами, раскрутка сайта тоже с нас.

2) Сроки исполнения 3 недели.

3) Условия оплаты, предоплата, но по частям, по мере выполнения определенных этапов работ будет выплачиваться определенная сумма до завершения проекта.

Специальные требования:

Необходимо доработать чат, статистику, систему оформления заказов. Подробное ТЗ при личной переписке.

Кроме того, понадобится периодическое обслуживание данного проекта, за отдельную плату.

14 лет назад
vlasov7979
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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