Для интернет-магазина нужно настроить DHL доставку Кто готов прошу написать цену, сроки и контакты. Спасибо.
Доработка интернет магазина на платформе Insales.ru
Необходимо полностью настроить уже работающий интернет магазин thepowder.ru – поправить дизайн, добавить блоки (например, наши преимущества, пресса о нас, отзывы и тд.).
Буду рад предложениям только от тех, кто хорошо знает платформу.
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