Доработка интернет магазина на платформе Insales.ru

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Завершен1 заявка239 просмотров

Необходимо полностью настроить уже работающий интернет магазин thepowder.ru – поправить дизайн, добавить блоки (например, наши преимущества, пресса о нас, отзывы и тд.).  

Буду рад предложениям только от тех, кто хорошо знает платформу.  

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

Sainer
Антон 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Escrow
Супер исполнитель
Всё хорошо, нет негатива

Заявки фрилансеров

Sainer
Антон 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад