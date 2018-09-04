Здравствуйте. Нужно сделать интернет-магазин. Сейчас работаем с вебасист. Дополнительно хотим попробовать другие cms. Вот какие сайты получаются в бюджете до 10 тысяч на вебасисте: incart.designmyshop.ru/demo/profitbuy.wm-site.ru/unishop.skilbe.ruvivashop.skilbe.ru/Предложите что-то такого же уровня на другой cms с бюджетом ...
Настроить DHL доставку на WooCommerce
Для интернет-магазина нужно настроить DHL доставку
Кто готов прошу написать цену, сроки и контакты.
Спасибо.
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