Доработка выпадающего списка select

запускается интернет - магазин http://www.avtolook.com.ua/ движок Openart, на главной странице есть меню селект для быстрого подбора по марке и модели, но к сожалению над ним работал неответсвенный програмер, и по непонятным причинам оно слетело.

в чем суть: нужно его доработать, т.к. в PHP не силен. может предложите свой вариант. спасибо.

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