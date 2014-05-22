Доработка выпадающего списка select

$35
Интернет-магазиныЗавершен5 заявок201 просмотр
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запускается интернет - магазин http://www.avtolook.com.ua/ движок Openart, на главной странице есть меню селект для быстрого подбора по марке и модели, но к сожалению над ним работал неответсвенный програмер, и по непонятным причинам оно слетело.

в чем суть: нужно его доработать, т.к. в PHP не силен. может предложите свой вариант. спасибо.

Оплата после оговорения

10 лет назад
avtolook1
Николай 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
trancep
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$35
1 день
Быстро, качественно, главное что понимает в трех словах что нужно клиенту. Обязательно буду сотрудничать.
Люблю работать с такими заказчиками. Четко поставленная задача и своевременная оплата, что еще нужно? :) Спасибо, Николай!
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