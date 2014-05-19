Доработки + удаление вируса.

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки160 просмотров
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На сайте на базе oscommerce необходимо сделать некоторые доработки. ТЗ по запросу.

Но, на данный момент требуется вылечить сайт от вируса.

10 лет назад
qwertisound
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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