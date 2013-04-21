Необходимо провести анализ интернет магазина kukusiki.com.ua Цель анализа: назвать рыночную цену такого магазина, Дать развернутое описание, возможностей которые есть, и главное ограничения и минусы, чего в будущем сделать нельзя/тяжело/дорого ...
Интернет магазин
Нужен интернет-магазин. Тз обсудили с исполнителем.
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