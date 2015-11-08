Модуль для Prestashop

Нужно немного доработать форму заказа в ИМ [url=http://socks.nosmag.ru/basket.php?count=30&size=1]http://socks.nosmag.ru/basket.php?count=30&size=1.[/url] (1С битрикс) Наглядное ТЗ во вложении. Необходимые изменения ЗЕЛЕНЫМ цветом. Суть в том, чтобы добавить возможность заказывать уже готовые наборы. И убрать выбор носков по цветам в кейсе. Пожалуйста, Ваши предложения. Спасибо.