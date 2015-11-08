Модуль для Prestashop

Нужен опытный программист (желательно ModX), для поэтапного апгрейда ИМ http://kazanova.ua// Общее ТЗ смотрите в аттаче. Есть четкое понимание того, что нужно реализовать, изложенное в готовом подробном ТЗ. Реализация должна проходить поэтапно, обновляя действующий сайт без ущерба ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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