Модуль для Prestashop

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок45 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно добавить созданный на JS модуль конструктора на сайт Prestashop в виде модуля с заказом

Prestashop
8 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад