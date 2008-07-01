Модуль заказа фотографий через интернет

Нужен модуль для магазина VAM Shop, с помощью которого можно загружать фотографии и заказывать печать фотографий. Загружать фотографии надо как архивом, так и поштучно. Модуль должен уметь считать стоимость заказа, задавать тип продукции и количество (что б количество для каждой фотографии задавалось индивидуально). Должен быть нормальный доступ к заказам из админки. Желателен опыт работы именно с этим скриптом, или xt-commerce