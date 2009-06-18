Требуется разобраться в модуле обсчета заказов к shopcms и сделать изменения также есть два других модуля написанных разыми програмистами их нужно инсталировать в магазин главное-оперативность работы,быстрый ...
Перенос на Joomla 1.5, модернизация инт-магазина
Добрый день, господа,
Есть работа: обновление движка и подключение существующего Интернет-магазина и форм заказов услуг к платёжным системам (оплата заказов через кредитные карты, WEB-money, Яндекс.Деньги и SMS).
Также требуется упростить процедуру заказа (Убрать требование регистрации, разрешить заполнять корзину сразу, в конце набора заказа предложить либо ввести свои данные, либо зарегистрироваться).
Сайт выполнен на основе CMS "Joomla 1.0.8.2 RUS Paranoia MCE".
Интересует оперативное и качественное выполнение вышеизложенных требований.
Приложение:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (скрыты частные подробности)
Общие требования к проекту.
1. Перенос функциональности и всех данных с существующего сайта (далее «старый сайт») на основе CMS "Joomla 1.0.8.2 RUS Paranoia MCE" на новую версию платформы Joomla 1.5.**.RE (последнюю русскую версию) (далее «новый сайт»).
2. На момент сдачи работы обеспечить обновление контента на новом сайте – т.е. замену обновлённых и создание новых с момента начала работы записей в базе данных старого сайта соответствующими им копиями на новом сайте. Возможно предоставление специального модуля обновления контента. (Мигратор)
5. Замена существующего Интернет-магазина на Virtuemart 1.1.3 (или новее - русская версия) на новом сайте.
6. Доработка компонента Virtuemart для сохранения функциональности старого сайта, отсутствующей в новом:
a. возможность показать (по отдельной кнопке) все товары без категорий
b. авторы – база данных с резюме, как параметр товара с поиском по нему
c. если в качестве автора книги указан наш сотрудник - то на него автоматом должна появиться ссылка
d. подсветка тематик книги в каталоге цветом
e. на странице товара должен быть выведен таблично стандартизованный набор параметров. Эти параметры должны храниться в соответствующих дополнительных полях базы данных нового сайта.
f. Данные клиента в базе данных должны содержать дополнительные поля
g. Данные заказа любых курсов в базе должны содержать дополнительные данные в одном поле.
Эти данные генерируются существующей формой заказа старого сайта и в виде html кода хранятся в одном поле нового.
7. Перенос всех данных из существующего Интернет-магазина старого сайта в базу данных доработанного компонента Virtuemart нового сайта (включая неотображаемую сейчас информацию о заказах пользователей).
8. Если клиент захочет просмотреть свой заказ, отобразить в его кабинете и те данные, что собираются формами, описанными в пункте 6.g, - дополнительно к стандартной информации о заказе Virtuemart.
9. Тематики старого Интернет-магазина перенести в категории нового Интернет-магазина.
10. Подключение нового Интернет-магазина на базе Virtuemart и форм заказов услуг к платёжным системам (оплата заказов через кредитные карты, WEB-money, Яндекс.Деньги и SMS. Возможно, ROBOXchange).
11. Также требуется упростить процедуру заказа (Убрать требование регистрации, разрешить заполнять корзину сразу, в конце набора заказа предложить либо ввести свои данные, либо зарегистрироваться).
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