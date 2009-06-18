Перенос на Joomla 1.5, модернизация инт-магазина

Добрый день, господа,

Есть работа: обновление движка и подключение существующего Интернет-магазина и форм заказов услуг к платёжным системам (оплата заказов через кредитные карты, WEB-money, Яндекс.Деньги и SMS).

Также требуется упростить процедуру заказа (Убрать требование регистрации, разрешить заполнять корзину сразу, в конце набора заказа предложить либо ввести свои данные, либо зарегистрироваться).

Сайт выполнен на основе CMS "Joomla 1.0.8.2 RUS Paranoia MCE".

Интересует оперативное и качественное выполнение вышеизложенных требований.

Приложение:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (скрыты частные подробности)

Общие требования к проекту.

1. Перенос функциональности и всех данных с существующего сайта (далее «старый сайт») на основе CMS "Joomla 1.0.8.2 RUS Paranoia MCE" на новую версию платформы Joomla 1.5.**.RE (последнюю русскую версию) (далее «новый сайт»).

2. На момент сдачи работы обеспечить обновление контента на новом сайте – т.е. замену обновлённых и создание новых с момента начала работы записей в базе данных старого сайта соответствующими им копиями на новом сайте. Возможно предоставление специального модуля обновления контента. (Мигратор)

5. Замена существующего Интернет-магазина на Virtuemart 1.1.3 (или новее - русская версия) на новом сайте.

6. Доработка компонента Virtuemart для сохранения функциональности старого сайта, отсутствующей в новом:

a. возможность показать (по отдельной кнопке) все товары без категорий

b. авторы – база данных с резюме, как параметр товара с поиском по нему

c. если в качестве автора книги указан наш сотрудник - то на него автоматом должна появиться ссылка

d. подсветка тематик книги в каталоге цветом

e. на странице товара должен быть выведен таблично стандартизованный набор параметров. Эти параметры должны храниться в соответствующих дополнительных полях базы данных нового сайта.

f. Данные клиента в базе данных должны содержать дополнительные поля

g. Данные заказа любых курсов в базе должны содержать дополнительные данные в одном поле.

Эти данные генерируются существующей формой заказа старого сайта и в виде html кода хранятся в одном поле нового.

7. Перенос всех данных из существующего Интернет-магазина старого сайта в базу данных доработанного компонента Virtuemart нового сайта (включая неотображаемую сейчас информацию о заказах пользователей).

8. Если клиент захочет просмотреть свой заказ, отобразить в его кабинете и те данные, что собираются формами, описанными в пункте 6.g, - дополнительно к стандартной информации о заказе Virtuemart.

9. Тематики старого Интернет-магазина перенести в категории нового Интернет-магазина.

10. Подключение нового Интернет-магазина на базе Virtuemart и форм заказов услуг к платёжным системам (оплата заказов через кредитные карты, WEB-money, Яндекс.Деньги и SMS. Возможно, ROBOXchange).

11. Также требуется упростить процедуру заказа (Убрать требование регистрации, разрешить заполнять корзину сразу, в конце набора заказа предложить либо ввести свои данные, либо зарегистрироваться).