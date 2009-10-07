Расширенный поиск для И-магазина на JOOMLA

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка170 просмотров

Требуется сделать расширенный поиск для подбора шин и дисков как на сайте shintrest . ru

для сайта shina-98 . ru

Подробнее в приложении

Joomla
16 лет назад
spdk2007
Василий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

codeator
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все супер.

Заявки фрилансеров

codeator
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перенос на Joomla 1.5, модернизация инт-магазина

    Добрый день, господа, Есть работа: обновление движка и подключение существующего Интернет-магазина и форм заказов услуг к платёжным системам (оплата заказов через кредитные карты, WEB-money, Яндекс.Деньги и SMS). Также требуется упростить процедуру ...

    HTMLJoomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавки shopcms.ru

    $100

    Требуется разобраться в модуле обсчета заказов к shopcms и сделать изменения также есть два других модуля написанных разыми програмистами их нужно инсталировать в магазин главное-оперативность работы,быстрый ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет магазин

    Требуется разработать создание интернет магазина со схожими функциями, как у Утконоса. Что нужно: 1.Создание ТЗ и бюджета 2. интеграция дизайна с CMS 3. Создание базы данных товаров. ( отображение картинок ...

    Интернет-магазины40 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно написать интернет-магазин и CMS

    Необходим опытный специалист для долгосрочного сотрудничества. Первично - создание базовой конфигурации интернет магазина (основа есть), + дальнейшее обслуживание и развитие. Кроме этого необходимо создание собственной CMS. НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ В МОСКВЕ !!!

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание интернет-магазиа

    $250

    Необходимо решить всё вопросы связанные с программированием интернет-магазина "под ключ". Для начала работы готово всё, есть ТЗ, карта сайта, готовый дизайн. Срок на исполнение 3 недели. ТЗ и дизайн вышлю лично, заинтересованным. ...

    Интернет-магазины2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен готовый интернет-магазин,желательно без базы

    $100

    Нужен готовый как можно более удобный и многофункциональный магазин без базы данных mysql ( то есть на файлах), либо в крайнем случае с mysql, но максимально легкий. необходимо по сути дела, в будущем, очень ...

    MySQL
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет-магазин

    $1000

    Доброго времени суток! Требуется интернет магазин с базовым функционалом. Дизайн готов. Возможно понадобится дополнительная верстка. Язык английский. Из дополнительных функций самого магазина - купоны (коды) на скидку. Требуется обзор существующих систем, ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад