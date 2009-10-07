Добрый день, господа, Есть работа: обновление движка и подключение существующего Интернет-магазина и форм заказов услуг к платёжным системам (оплата заказов через кредитные карты, WEB-money, Яндекс.Деньги и SMS). Также требуется упростить процедуру ...
Расширенный поиск для И-магазина на JOOMLA
Требуется сделать расширенный поиск для подбора шин и дисков как на сайте shintrest . ru
для сайта shina-98 . ru
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