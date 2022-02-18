Разработка интернет магазина картин

$3000
Интернет-магазиныЗакрыт34 заявки1512 просмотров
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    Мы занимаемся продажей картин и живописи. Нам требуется разработать интернет-магазин с онлайн оплатой. Прямой наш конкурент https://marketkartin.ru

    Важно чтобы дизайн был современным и красивым. Онлайн оплата, личный кабинет.

    2 года назад
    guest_16453852170315
    2 года в сервисе
    Был
    2 года назад
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